Neçirvan Barzani, Katar Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Ukrayna’nın durumu, savaşın etkileri, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin Katar’la ilişkileri, Afganistan’ın durumu ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Bugün başlayan Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, savaşın bitmesine yönelik diplomatik çalışmalar ve Viyana’da devam eden müzakereler ele alınıyor.