Politika

Biden, Zelenskiy ile görüştü

Biden’ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarında desteğini artırmayı sürdüreceğini belirtti.
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ABD Volodimir Zelenskiy Joe Biden Ukrayna Rusya ABD

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Beyaz Saray, Biden ve Zelenskiy'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırıları karşısında desteğini sürdüreceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarındaki yardımlarını artırmaya devam edeceğini de vurguladı.

Biden, Zelenskiy'e, ABD'nin bugün G7 ve Avrupa Birliği ile iş birliği için Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında atacağı yeni adımlar konusunda da bilgi verdi.

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