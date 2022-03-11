Sadr’ın Irak’ın yeni başbakanı olması için anlaşmaya varıldı

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki arasındaki telefon görüşmesinde Irak’ın Londra Büyükelçisi Cafer es-Sadr’ın Irak Başbakanı olmasının konuşulduğu bildirildi.

Irak medyasının konuya vakıf kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün Koordinasyon Çerçevesi liderlerinin görüşmesinin ardından Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Maliki’nin Sadr’a, Koordinasyon Çerçevesi liderleriyle yaptıkları toplantıda Cafer es-Sadr’ın Başbakanlık adaylığını görüştüklerini ve aralarında Irak Parlamentosu’nun en büyük grubunun kurulmasının ardından, bunu destekleyeceklerini bildirdiği kaydedildi.

Söz konusu kaynak, Sadr’ın başbakan adayı gösterilmesinin ilk adımının Maliki ile Mukteda Es-Sadr arasında parlamentonun en büyük kurulmasının olacağını bildirdi.

Maliki’nin Sadr’a, Koordinasyon Çerçevesi İttifakı’nın kararını aktardığını kaydeden kaynak, ardından tüm adımların ve isimlerin konuşulduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sünni Siyade Koalisyonu Milletvekili Meşan el-Cuburi, Koordinasyon Çerçevesi’nin toplantısı ve Maliki ile Sadr’ın telefon görüşmesinin ardından, Cafer es-Sadr’ın yeni Irak Başbakanı olacağının kesinleşmiş gibi olduğunu söyledi.

Koordinasyon Çerçevesi’ne yakın medyada da Sadr’ın başbakan adaylığı gündeme gelirken, Twitter hesabından açıklama yapan Iraklı siyasetçi İzzet Şabender, Koodinasyon Çerçevesi’nin toplantısının Cafer es-Sadr’ın adaylığına yeşil ışık yakılmasıyla sonlandığı belirtti.

KAZİMİ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, bugün sosyal medya hesabından veda açıklaması gibi bir paylaşımda bulundu.

Irak halkına hizmet ederken kendi çıkarlarını hiçbir zaman halkın çıkarlarının önüne koymadığını söyleyen Kazimi, Irak halkına hizmet ederken gevşeklik göstermediklerini belirtti.

Görevi boyunca yolsuzluğa karşı ve devlet otoritesini tesis etmek için çalıştığını bildiren Kazimi, yeni hükümetin kurulması çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

SADR İLE MALİKİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bunun yanı sıra, diğer Şii gruplarla hükümet kurmayı kabul ederken Irak'ın mevcut durumundan sorumlu tuttuğu eski Başbakan Nuri el-Maliki ile koalisyon kurmak istemeyen Sadr, Maliki'yi "yolsuzluk ve şiddet olayları" ile suçluyordu. Sadr ayrıca Maliki'yi, DAİŞ'in ülkenin önemli bir bölümünü ele geçirmesinden sorumlu tutuyordu.

Seçimlerin ardından Sadr'ın dün Maliki'yi ilk defa arayarak attığı adım, hükümet kurma süreciyle ilgili yaşanan krizde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen yeni hükümetin oluşturulması sürecini erteleyen Cumhurbaşkanlığı seçimindeki belirsizlik sürüyor.

Yeni cumhurbaşkanının başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan tıkanıklık da hükümetin kuruluş sürecinin ertelenmesine yol açıyor.

Sadr, dün Maliki’nin yanı sıra Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hancer ile de görüşmüştü.

CAFER ES-SADR KİMDİR?

Saddam rejimi tarafından idam edilen Iraklı Şii dini merci Ayetullah Muhammed Bakır es-Sadr’ın oğlu olan Cafer es-Sadr, aynı zamanda Mukteda es-Sadr’ın amcasının oğlu.

2010 yılında da adı Irak Başbakanlığı için geçen Sadr, daha önce Maliki’nin kurduğu İslami Dava Partisi’nden aday olmuştu.

Irak’ın Londra Büyükelçisi olan Cafer Es-Sadr, ılımlı tutumuyla biliniyor.