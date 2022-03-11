Politika

Hindistan: Pakistan'a düşen füzeyi kazara attık

Hindistan'dan Pakistan'a düşen füzeyle ilgili, 'teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.
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ucaksavar
dünya Hindistan Pakistan füze

HABER MERKEZİ

Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Pakistan'a düşen füzeyle ilgili Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.

Pakistan'ın çarşamba günü Hindistan'ın savaş başlığı takılmamış bir süperonik füzesinin 40 bin fit yükseklikten 124 km hızla topraklarına düştüğü açıklamasına bugün Hindistan'dan izahat geldi.

"9 Mart 2022'de rutin bakım sırasında, teknik bir arıza, yanlışlıkla bir füzenin ateşlenmesine neden oldu" açıklamasını yapan Hindistan Savunma Bakanlığı, hükümetin konuyu ciddiyetle inceleyip soruşturma açtığını belirtti.

Pakistan ordusunun dünkü açıklamasında füzenin düştüğü bölgede herhangi bir hassas tesis bulunmadığı, can kaybı meydana gelmediği, sadece bir duvarın yıkıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada füzenin hem Hindistan hem de Pakistan hava sahasında yolcu uçuşlarını ve ayrıca yerdeki sivillerle mülklerini tehlikeye attığına dikkat çekilmişti.

 

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