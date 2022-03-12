Politika

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de patlama sesleri

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de birçok noktada patlamalar yaşandı.
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Foto: Rus ordusuna ait bir tank Ukrayna'nın Mariupol kentinde apartmana ateş açtı / AFP
Foto: Rus ordusuna ait bir tank Ukrayna'nın Mariupol kentinde apartmana ateş açtı / AFP
dünya Ukrayna Rusya Bombalı saldırı Mikolayiv Kharkiv

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Mikolayiv Bölge Valisi, Rus güçlerinin kente saldırı başlattığını söyledi.

Açıklamaya göre, kentin birçok noktasında patlama yaşandı.

Kentteki onkoloji hastanesinin de saldırıların hedefi olduğu bildirildi.

Ayrıca Kharkiv'e yönelik saldırılar da sürüyor. Kharkiv Bölge Valisi, Rus ordusunun bir psikiyatri hastanesini vurduğunu söyledi.

Şehrin yoğun bombardıman altında olduğuna vurgu yapan Kharkiv Belediye Başkanı da 48 okulun saldırılarda hasar gördüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İvano-Frankivsk ve Lutsk şehirlerindeki havaalanları uzun menzilli füzelerle vuruldu. Havaalanları kullanılamaz hale geldi.

Rusya, Mariupol kentinin kuzeyinde yer alan Volnovakha kentinin de ele geçirildiğini duyurdu.

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