Politika

Ukrayna: Rusya yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus tarafının yedek asker bulmakta büyük sorun yaşadığını bildirdi.
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dünya Rusya Ukrayna Asker

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 17. gününde devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, özellikle saldırının başlangıcından bu yana Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Rus ordusuna ait 31 taktik grubun etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu milletvekili ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Fedor Venislavskiy, ulusal televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, “Belarus'un Ukrayna'yı istilası tehdidinin ortadan kalkmadığını” söyledi.

Venislavskiy, "İstihbarat birimlerimiz ve uluslararası ortaklarımızdan gelen bilgilere göre, Belarus'un taktik grupları, hava indirme birlikleri Ukrayna sınırlarının yakınında sürekli konuşlandırılıyor ve manevralar yapıyor. Yani tehdit ortadan tam olarak kalkmadı. Böyle bir istila tehdidi bizi Ukrayna-Belarus sınırında güçlü savaş birimlerini bırakmaya zorluyor" dedi.

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