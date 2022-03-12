Bombardıman sürüyor: Rusya’dan son açıklama
HABER MERKEZİ
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırı devam ediyor. Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumi ve Mariupol ağır bombardıman altında.
Mariupol'dan Zaporijya’ya birçok insani koridor açılırken Rusya birçok askeri tesisi bombalamayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 491 askeri alt yapı tesisini yok ettiklerini açıkladı.
Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, özellikle saldırının başlangıcından bu yana Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Rus ordusuna ait 31 taktik grubun etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor" açıklamasında bulundu.