Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10'dan fazla bölgede insani koridor açtık

HABER MERKEZİ

Vereşuk, verdiği basın brifinginde, bugün için belirlenen tahliye güzergahlarını açıkladı.

Söz konusu insani koridorlar üzerinden ülkenin Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere, Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla köyden sivillerin tahliyesinin gerçekleştirileceğini kaydeden Vereşuk, aynı zamanda aynı güzergahlara insani yardım konvoyunun yola çıkacağını aktardı.

Vereşuk, dün Rus askerleri insani yardım koridorlarını engellemelerine rağmen Energodar, Buça, Gostomel ve Kozaroviçi'den 7 bin 144 sivili tahliye etmeyi başardıklarını da sözlerine ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI: MARİUPOL'DE 1582 SİVİL ÖLDÜ

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı.

Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kente insani yardımları da engellediğine dikkati çeken Kuleba, bunun durdurulması için uçaklara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

RUSYA: UKRAYNA'DA ÇATIŞMA YAŞANAN BÖLGELERDEN 223 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise başkent Moskova'da, Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Çernigiv, Sumi, Kharkiv ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren 10 insani yardım koridoru açıldığını belirten Mizintsev, "Ukrayna tarafı, teklif ettiğimiz 10 koridordan ancak Kiev ve Mariupol'de 2'sini onayladı. Rusya'ya sivillerin tahliyesinin yapıldığı koridorları onaylamadı" dedi.

Kiev yönetiminin ek olarak İzyum, Enerhodar, Volnovaha kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmak istediğini ve bu konuda mutabık kaldıklarını ifade eden Mizintsev, Volnovaha'nın Rus ordusu kontrolünde olduğuna, Mariupol'ün de bloke edildiğine dikkati çekti.

Mizintsev, İzyum ve Lozova kentlerinden tahliye sürecinin Ukrayna tarafından engellendiğini iddia etti.