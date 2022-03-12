Kiev’in kuzeyinde şiddetli çatışmalar: Rus konvoyu 25 km. mesafede

KIEV (K24)

Rusya’nın büyük askeri konvoyu, Kiev’e kuzeyden 25 kilometre kadar yaklaştı.

Kiev sokaklarında da barikatlar kurularak Rus ordusunun kente girişine karşı önlemler artırıldı.

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasylkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Kiev’den bildiren K24 muhabiri Aware Hewrami, kentin 25 kilometre kuzeyindeki Irpin’in de yoğun şeklide bombalandığı bilgisini aktardı.

Kiev kent merkezinden de top seslerinin duyulduğunu aktaran muhabirimiz, Ukrayna güçlerinin yoğun hareketlilik halinde olduğunu kaydetti.