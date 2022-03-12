Müzik

Pink Floyd’dan Rusya kararı

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pink Floyd, 1987'den sonraki eserlerini Rusya ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldırma kararı aldı.
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dünya Pink Floyd Rusya Belarus Karar

HABER MERKEZİ

Dünyaca en ünlü müzik grubu Pink Floyd, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırı kararına tepki olarak şarkılarına engel getiriyor.

Grup, 1987'den sonraki tüm çalışmalarını Rusya ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldıracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada grubun üyelerinden David Gilmour'un tüm solo çalışmalarının da iki ülkede platformlardan kaldırılacağı belirtildi.

Pink Floyd grubu, bu kararı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınamak için aldıklarını vurguladı.

Pink Floyd'un üyelerinden Roger Waters 1985 yılında gruptan ayrılmıştı. Gilmour ile Rogers arasının bu tarihten sonra bozulduğu biliniyor. Pink Floyd'un The Wall ve The Dark Side of the Moon gibi ikonik eserleriyle ilgili kararlar alabilmesi için Waters'ın da onayını alması gerekiyor.

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