Neçirvan Barzani Erdoğan’la görüştü

ERBİL (K24)

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmede Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler ele alındı.

Irak’taki siyasi sürecin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, ekonomi başta olmak ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmeye Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi ile Neçirvan Barzani’nin Başdanışmanı Falah Mustafa da katıldı.

Ayrıca Erdoğan ile birlikte görüşmeye Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Neçirvan Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile de görüştü.

İkili arasında yapılan görüşmede, Irak'taki siyasi durum ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Türkiye, Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve bölgedeki genel durumunun da konuşulduğu belirtildi.

Çavuşoğlu’nun Antalya Diplomatik Forumu'na katıldığı için Neçirvan Barzani'ye teşekkür ederek, Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerine önem verdiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani de, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını bir araya getirme çabalarının önemli olduğunu ifade ederek, uluslararası barış ve güvenliğin bu zor krizden daha fazla zarar görmeden saldırıların bitmesini umduğunu dile getirdi.

Neçirvan Barzani, ayrıca görüşmede Irak'taki durumla ilgili olarak, Kürdistan Bölgesi'nin Bağdat hükümeti ile olan sorunlarını anayasa temelinde çözüme kavuşabileceği belirtti.