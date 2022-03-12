Politika

Zelenskiy: 1300 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Zelenskiy, 24 Şubat tarihinden beri süren savaşta yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğin söyledi.
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Volodimir Zelenskiy
Volodimir Zelenskiy
dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada 24 Şubat tarihinden beri süren savaşta yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğin belitti.

Savaşta bazı küçük kasabaların tamamen yok olduğunu belirten Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'i ancak kenti yerle bir ettikten sonra alabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin karşılıklı olarak ültimatom verilmesi şekilde ilerlemediğini, heyetlar arasında somut konuların müzakere edildiğini ifade etti.

Batı'nın barış müzakereleri konusunda yeterince çaba göstermediğini savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi konusunda da İttifak içinde bir ortak konsensüs olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, gün içerisinde yaptığı açıklamada Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını belirterek “31 Rus taktik taburu savaşamaz duruma getirildi” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın yeni askerler gönderdiğini söyleyen Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın savaş yoğunluğunu azaltmak gibi bir şansı yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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