Savaştan önce Erbil’e gelen Ukraynalı: Ülkemizi daha güzel inşa edeceğiz

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Savaştan önce başkent Kiev'de yaşayan 27 yaşındaki Ukraynalı Stryzhak, ülkesinde İngilizce öğretmeni ve çevirmen olarak çalışıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından 5 gün önce Erbil'de çalışan ailesini ziyaret etmeye karar veren Stryzhak, yaklaşık 3 haftadır burada yaşıyor.

BÜYÜKANNESİ HALA UKRAYNA’DA

Erbil'e gelmeden önce savaş ihtimalini aklından geçirip geçirmediğini sorduğumuz Ukraynalı genç, haberlerde ülkesinin sınırlarında bir şeylerin olduğu yönünde uyarılarda bulunulduğunu ve kendisinin de bir süreliğine seyahat etmeye karar verdiğini anlattı.

Stryzhak, büyükannesinin hala Ukrayna'nın orta kesimlerindeki memleketlerinde olduğunu ve kentin nispeten daha sakin olduğunu aktararak, "Birçok arkadaşım Kiev'i terk etti. Diğer ülkelere ve Ukrayna'nın batısındaki şehirlere gitti" dedi.

“ZELENSKIY ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Ülkesindeki arkadaşlarıyla her gün yazıştıklarını ve temasta olduklarını belirten Stryzhak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin süreci yönetme şekline ilişkin şunları söyledi:

"O (Zelenskiy) halkın birlik olması ve herkesi sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Kameraların karşısına çıktığında, bizlere her şeyin zorlu olduğunu ancak savaşmaya devam etmemiz ve direnişimizi sürdürmemiz gerektiğini söylüyor."

ÜLKESİNİN YENİDEN İNŞASINA GÖNÜLLÜ ORARAK KATILACAK

Stryzhak, savaşın Ukrayna'da kalan ya da ülkeyi terk edenler dahil herkesi etkilediğini, büyük bir travma ve yara oluşturduğunu anlattı.

Ukraynalı genç, savaştan sonra ülkesinin restorasyonu için gönüllü olarak çalışmak üzere geri dönme planı olduğunu belirterek, "Umarım (savaş) yakında sona erer ve Ukrayna'yı eskisinden çok daha güzel bir şekilde yeniden inşa ederiz" dedi. (Kaynak: AA)