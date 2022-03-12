Türkiye’de 20 bin 465 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 132 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi.

318 bin 846 Covid-19 testi yapıldı, 42 bin 751 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.