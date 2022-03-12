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Manchester City'yi 3 puan farkla takip eden Liverpool hız kesmedi. Kırmızılar, 1984'ten bu yana deplasmanda yenilmediği Brighton deplasmanında etkili bir oyun sergiledi.

19’uncu dakikada Diaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Pozisyonda, Liverpool'lu oyuncular kaleci Robert Sanchez'in sert müdahalesiyle sakatlık geçirdi. Sağlık ekibi hakem Mike Dean'in çağrısıyla hemen oyun alanına girdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kaleci oyuna devam etti.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Liverpool, 59'da penaltı kazandı. Naby Keita'nın vuruşunda Yves Bissouma topu eliyle çıkardı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

61'de penaltı atışı için beyaz noktaya giden Mohamed Salah, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Liverpool'u rahatlattı. Mısırlı oyuncu Liverpool'un Premier Lig tarihindeki iki bininci golünü attı.