Çekya: 600 vatandaşımız Ukrayna'da savaşmak için başvuruda bulundu

HABER MERKEZİ

Çekya Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, orduya bağlı olarak Ukrayna'da savaşmak isteyen 600'den fazla Çekya vatandaşının başvuru sunduğu belirtildi.

Ukrayna yönetimi, Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı gönüllülerden özel bir askeri birlik oluşturulacağını açıklamıştı.

Bunun ardından dünyanın farklı yerlerinden gönüllüler, savaşa katılmak üzere Ukrayna'ya gitmeye başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalılarla yan yana savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün geldiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ülkesindeki Rus ordusuna karşı yabancıların da savaşabilmeleri için fırsat yarattığını anımsatan Kuleba, “Gelen talepler değerlendiriliyor. Dünyanın özgür insanlarının harekete geçmesi şaşırtıcı. Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor. Bu onların arzusudur. Biz onları tutmadık ve hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz. Bu sadece iyiliğin yanında savaşmak isteyenlerin istekleri” ifadelerini kullanmıştı.

Kuleba, Ukrayna’yı savunmak için yabancılardan gelen toplam başvuru sayısının 20 bine yaklaştığını bildirmişti.