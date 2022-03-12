Politika

Biden’dan Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek yardım talimatı

ABD'de Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden ABD Ukrayna askeri yardım

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Dış Yardımlar Yasası" kapsamında, Ukrayna'ya 200 milyon dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdi.

Söz konusu yardım, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek.

1961 yılında kabul edilen Dış Yardımlar Yasası, ABD başkanlarına Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelere acil durumlarda yardım yapılması yetkisi veriyor.

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