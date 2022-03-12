Ronaldo futbol tarihinin en golcü ismi oldu

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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Tottenham Hotspur karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken; iki gol de Cristiano Ronaldo'dan geldi. Bu goller Ronaldo'ya yeni bir rekoru getirdi.

Ronaldo, Tottenham karşısında ceza sahası dışından harika bir gol attı ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Ronaldo, profesyonel kariyerinin 805’inci golüne ulaştı ve FIFA kayıtlarına göre futbol tarihinin en golcüsü Josef Bican'ın rekoruna ortak oldu.

Portekizli, 38’inci dakikada Sancho'nun asistini geri çevirmedi ve Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi. Cristiano Ronaldo, gol sayısını 806'ya çıkardı ve futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu. Portekizli, 81’inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takınını 3-2 öne geçirirken rekorunu geliştirdi.

1931-55 yılları arasında oynayan Avusturyalı Bican, gollerinin büyük bir bölümünü Çekya takımı Slavia Prag formasıyla attı. Bican, Çek ekibiyle 221 maçta 427 gol kaydetti.

Ronaldo ayrıca Teddy Sheringham ve Graham Alexander'ın ardından İngiltere Premier Ligi'nde bir maçta iki gol atan 37 yaş üzeri üçüncü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.