Ukrayna’dan Kherson’da ‘sahte referandum’ planına tepki

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Ukrayna Dışişleri Bakan Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Kherson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi.

Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Kherson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Yerel basında, "Rusya'nın, Rus ordusunun girdiği Kerson'da sözde 'Kherson Halk Cumhuriyeti'nin kurulması için sahte bir referandum düzenlemeyi planladığına" ilişkin haberler çıkmıştı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna savaşının 17'nci gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Rus güçleri bugün saldırıların şiddetini artırarak dondurulmuş gıdaların bulunduğu bir soğuk hava deposu ve bir onkoloji hastanesini vurdu. Rusya'nın ikinci kez bir hastaneyi vurup çaresiz sivilleri hedef alması dünya çapında tepkilere neden olurken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hedeflerini vurduğu görüntüleri yayınladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Ukrayna'daki Batı silahlarını hedef alınabileceğini söyledi.

Akşam saatlerinde Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise 24 Şubat'tan bu yana ilk kez ne kadar kayıp verdiklerini açıkladı. Zelenskiy yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.