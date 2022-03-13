Başkent Erbil'e füze saldırısı

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirildi.

12 füzenin ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun çevresi ile Mele Omer Köyü çevresine isabet ettiği açıklandı.

Saat 01.00'da gerçekleşen saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca füzelerin Kurdistan24 merkez binasına yakın düşmesi sonucu televizyonda büyük hasar medyana geldi.

Saldırının ardından Uluslararası Koalisyon'a ait savaş uçaklarının bölge üzerinde denetim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bakanlar Kurulu Dış Medya İlişkileri Başkanı Lawk Ghafuri, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu gece Erbil'e yönelik saldırılar füzelerle gerçekleştirildi. Füzelerin hiçbiri Erbil'de inşaatı devam eden yeni ABD Konsolosluğu’na isabet etmedi. Ancak yerleşkenin etrafında maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri olayı araştırıyor ve gelişmeler kısa süre içinde açıklanacak."

K24'TEN AÇIKLAMA

Kurdistan24 yönetimi yaptığı açıklamada, saldırıların televizyonun birkaç dakikalığına yayınını durdurmasına neden olduğu belirtilerek, “Ancak saldırılara rağmen Kurdistan24 şuan yayınına devam ediyor. Çalışmaya ve milli mesajlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kurdistan24'ün binasına gelen Erbil Valisi Umed Xoşnaw ise, saldırının bir terör eylemi olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Kurdistan24 televizyonunu arayarak dayanışma mesajı verdi.

Berzenci ayrıca, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, "Allah'a şükür, herhangi bir ölüm kaydedilmedi ve hastanelere herhangi bir yaralanma olayı gelmedi. Can kaybı olup olmadığını yakından takip ediyoruz" dedi.