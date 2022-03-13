Başbakan'dan sert tepki: Erbil korkaklara boyun eğmez

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bu gece başkent Erbil’e yönelik yapılan füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Erbil korkaklara karşı boyun eğmez. Erbil’de birkaç yere yönelik yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Kahraman ve dirençli Erbil halkından müsterih olmalarını ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymalarını istiyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum.”