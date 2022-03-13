Politika

Kazimi, saldırı sonrası Başbakan Mesrur Barzani’yi aradı

Kazimi, Erbil’deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Erbil'i hedef alan saldırı, halkımızın güvenliğine yöneliktir” dedi.
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kürdistan Mustafa Kazimi Erbil saldırı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, bu gece başkent Erbil’e yönelik yapılan füze saldırılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kazimi, saldırıların Erbil halkına yönelik yapıldığını ifade ederek, “Sevgili Erbil şehrini hedef alan ve sakinleri arasında korku salan saldırı, halkımızın güvenliğine yönelik bir saldırıdır” dedi.  

Açıklamasında, Başbakan Mesrur Barzani’yi aradığını kaydeden Kazimi, güvenlik güçlerinin saldırıyı araştıracağını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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