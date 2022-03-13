Politika

Kürdistan Anti-Terör’den saldırı açıklaması

Kürdistan Anti-Terör, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından Erbil’e 12 balistik füzeyle saldırı yapıldığını duyurdu.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Erbil saldırı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti-Terör, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denildi.

Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.

Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.

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