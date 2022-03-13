Kürdistan Anti-Terör’den saldırı açıklaması
ERBİL (K24)
Kürdistan Anti-Terör, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denildi.
Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.
Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.