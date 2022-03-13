Başbakan’dan Kurdistan24 Genel Müdürü’ne telefon

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Valisi Umed Xoşnav ve Kurdistan24 Genel Müdürü Muhammed Haci Kerim ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, gazetecilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ulusal tutumundan ötürü Kurdistan24’e teşekkür etti.