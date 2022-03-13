Politika

Başbakan’dan Kurdistan24 Genel Müdürü’ne telefon

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Valisi Umed Xoşnav ve Kurdistan24 Genel Müdürü Muhammed Haci Kerim ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, gazetecilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ulusal tutumundan ötürü Kurdistan24’e teşekkür etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhammed Haci Kerim Umed Xoşnaw

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Valisi Umed Xoşnav ve Kurdistan24 Genel Müdürü Muhammed Haci Kerim ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, gazetecilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ulusal tutumundan ötürü Kurdistan24’e teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Valisi Umed Xoşnav ile görüşerek, gece saatlerinde başkent Erbil’e gerçekleştirilen füze saldırısı hakkında bilgi aldı.

Başbakan, saldırıda zarar görenlerin yardımına koşmaları için hükümet kurumlarını görevlendirdiğini ifade etti.

Başbakan Ayrıca Kurdistan24 Genel Müdürü Muhammed Haci Kerim ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kurum binasındaki zarara ilişkin bilgi aldı.

Çalışanların sağlık durumlarını soran Başbakan, Kurdistan24 çalışanlarına onurlu duruşları ve ulusal tutumlarından ötürü teşekkür etti.

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