Politika

Fransa Başkonsolosu’ndan Kurdistan24’e destek mesajı

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu, Erbil’e yönelik saldırıda hedef olan Kurdistan24’e dayanışma mesajı verdi.
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kürdistan Olivier Decottignies Kurdistan24 Erbil

ERBİL (K24)

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Twitter hesabından Fransızca ve Kürtçe paylaştığı mesajda, Kurdistan24’e destek verdi.

Decottignies mesajında, bu gece Erbil’e yönelik saldırılardan sonra tahrip olmuş stüdyolarında bizi bilgilendirmeye devam eden Kurdistan24 çalışanlarının yanında olduğunu ifade etti.

Başkonsolos bir başka tweetinde ise Erbil'in bir fotoğrafını paylaşarak Kürtçe, "Gece ne kadar uzun olsa da gün hep doğar. Yaşasın Erbil" ifadelerini kullandı.

Gece saat 01.00’de Kurdistan24’ün bulunduğu bölgeye füze saldırıları düzenlendi. Şans eseri saldırıda can kaybı olmazken, binada büyük maddi hasar meydana geldi.

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