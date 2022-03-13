Politika

İçişleri Bakanlığı: Erbil huzurludur ve huzurlu olmaya devam edecek

İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde başkent Erbil’e gerçekleştirilen füze saldırısını kanayarak “Erbil huzurludur ve huzurlu olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.
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kürdistan İçişleri Bakanlığı Erbil füze saldırısı

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde başkent Erbil’e gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada dün gece saat birden sonra ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerlerine yönelik 12 füze fırlatıldığı belirtildi.

Kurdistan24 TV binasının da zarar gördüğü belirtilen açıklamada can kaybı yaşanmadığı , hafif bir şekilde yaralana vatandaşımıza acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Polis soruşturma başlatmıştır ve kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir.

Bu korkakça terörist saldırıyı kınıyoruz. Saygıdeğer vatandaşlarımızı temin ederiz ki; Erbil huzurludur ve hep huzur içinde kalacaktır.”

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