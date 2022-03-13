Kurdistan24’ün zarar gördüğü Erbil saldırısı Rus basınında

ERBİL (K24)

Rusya medyası, Kurdistan24 binasının zarar gördüğü başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısına yer verdi.

RIA Novosti ajansı, Kurdistan24 medya kurumunun yakınına füzelerin düştüğünü ve Kurdistan24 binasının yanı sora kurum cihazlarının zarar gördüğünü aktardı.

TASS haber ajansı ise, Erbil Valisi Umed Xoşnav’ın, “Füzelerden ötürü Kurdistan24 kurumunun ana ofisi büyük zarar gördü ancak can kaybı yok” açıklamasına yer verdi.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, Erbil-Selahaddin yolundaki ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 kurumu yakınlarına füzelerin düştüğünü ve Kurdistan24’ün binası ve cihazlarının zarar gördüğünü yazdı.

Kommersant gazetesinin yanı sıra NewsFrol, Kurdistan24 merkezinin bombalandığını yazarken, Vechernaya Moskova (VM) sitesi ve 360 TV de saldırı haberine yer verdi.