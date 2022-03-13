Sadr: Erbil ihanetin ateşi altında

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarındaki yerleşim birimlerine yönelik füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

“Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında” diyen Sadr, “Kürtler Iraklı değilmiş gibi, bir de açlık acısı altında. Onlar, (Kürtler) Irak’ın akciğeri ve ayrılmaz parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Erbil ve Kürtlere seslenen Sadr, şunları kaydetti:

“Erbil, ancak istiklal, egemenlik ve itidale baş eğer. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam.”

Dün gece saatlerinde Erbil Havalimanı civarı ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu çevresine füzelerle saldırılar gerçekleşti.

Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılan "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denildi.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.