Politika

ÇGD’den Kurdistan24’e yönelik füze saldırısına kınama

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Kurdistan24’e yönelik füze saldırısını kınadı.
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kürdistan Kurdistan24 Erbil füze saldırısı Çağdaş Gazeteciler Derneği

ERBİL (K24)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe paylaştığı mesajlda, Kurdistan24’e yönelik saldırıyı kınadı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e bugün saat 01:06’da gerçekleştirilen füze saldırılarının hedeflerinden biri de Kürdistan24 olmuştur. Kimden ve nereden gelirse gelsin saldırıları kınıyor, Kürdistan24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Başkent Erbil’e 12 füzeyle düzenlenen saldırıda Kurdistan24’ün binası da büyük zarar gördü. Şans eseri saldırıda can kaybı yaşanmadı.

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