ÇGD’den Kurdistan24’e yönelik füze saldırısına kınama
ERBİL (K24)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe paylaştığı mesajlda, Kurdistan24’e yönelik saldırıyı kınadı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e bugün saat 01:06’da gerçekleştirilen füze saldırılarının hedeflerinden biri de Kürdistan24 olmuştur. Kimden ve nereden gelirse gelsin saldırıları kınıyor, Kürdistan24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e bugün saat 01:06’da gerçekleştirilen füze saldırılarının hedeflerinden biri de Kürdistan24 olmuştur. Kimden ve nereden gelirse gelsin saldırıları kınıyor, Kürdistan24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— ÇGD (@cgdgenelmerkez) March 13, 2022
Başkent Erbil’e 12 füzeyle düzenlenen saldırıda Kurdistan24’ün binası da büyük zarar gördü. Şans eseri saldırıda can kaybı yaşanmadı.