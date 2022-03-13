ÇGD’den Kurdistan24’e yönelik füze saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe paylaştığı mesajlda, Kurdistan24’e yönelik saldırıyı kınadı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e bugün saat 01:06’da gerçekleştirilen füze saldırılarının hedeflerinden biri de Kürdistan24 olmuştur. Kimden ve nereden gelirse gelsin saldırıları kınıyor, Kürdistan24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e bugün saat 01:06’da gerçekleştirilen füze saldırılarının hedeflerinden biri de Kürdistan24 olmuştur. Kimden ve nereden gelirse gelsin saldırıları kınıyor, Kürdistan24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — ÇGD (@cgdgenelmerkez) March 13, 2022

Başkent Erbil’e 12 füzeyle düzenlenen saldırıda Kurdistan24’ün binası da büyük zarar gördü. Şans eseri saldırıda can kaybı yaşanmadı.