Hükümet Sözcüsü: Hiçbir terör girişimi Kürdistan Bölgesi’ne karşı zafer kazanamaz

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, hiçbir terör girişiminin Kürdistan Bölgesi’ne karşı zafer elde edemeyeceğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, gece saatlerinde başkent Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası yakınlarına füzelerin düştüğünü belirtti.

Adil, “Bu terörist saldırıyı kınamakla birlikte vatandaşlarımızı temin ederiz ki hiçbir terörist girişim Kürdistan Bölgesi’ne karşı zafer kazanamaz ve ulusumuzun güvenlik ve huzurunu bozamaz” ifadelerini kullandı.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kurumunun merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.