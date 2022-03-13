Irak: Erbil’e yönelik saldırı yenilgiye mahkumdur

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nin Twitter hesabından, başkent Erbil’ yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Gece saatlerinde Erbil’in farklı noktalarına çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gerekçesi olmayan bu tür saldırıların yenilgiye mahkum olacağı ve faillerinin hak ettikleri cezayı alacağı vurgulandı.

Gece saat 01.00 sıralarında ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşunun merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Şans eseri saldırıda can kaybı yaşanmadı.