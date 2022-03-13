Neçirvan Barzani: Füze saldırısını şiddetle kınıyoruz

ERBİL (K24)

Neçirvan Barzani, “Kürdistan’ın güvenliğini ve istikrarını hedef alan, korkakça ve vahşi bir şekilde düzenlenen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’e yönelik düzenlenen ve ABD Başkonsolosluğu ile Kurdistan24 TV binası yakınlarına düşen füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'de gece geç saatlerde halkımızı, Kürdistan’ın güvenliğini ve istikrarını hedef alan, korkakça ve vahşi bir şekilde düzenlenen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz” diyen Neçirvan Barzani, “Yüce Allah’a şükür ki saldırıda can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Zorluk, tehdit ve tehlikelere karşı Kürdistan'ın tüm taraflarına ve bileşenlerine uyum, birlik ve yeniden birleşme çağrısı yapan Neçirvan Barzani, Erbil'in bu şekilde hedef alınmasının, Irak'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğinin aleni bir şekilde ihlali olduğunu vurguladı.

Neçirvan Barzani, saldırının durumu daha da karmaşık hale getirmekten ve tüm Irak'ın bugününe ve geleceğine zarar vermekten başka bir sonuç vermeyeceğini kaydetti.

Neçirvan Barzani açıklamasını şöyle bitirdi:

“Irak federal hükümetini ve uluslararası toplumu bu saldırılara karşı ciddi bir şekilde ayağa kalkmaya ve ülkenin egemenliği ve istikrarının, vatandaşlarının güvenliğinin bir daha ihlal edilmemesi için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz.”

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.