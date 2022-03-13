Politika

Halbusi’den Erbil saldırısına ilişkin açıklama

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, başkent Erbil’de ABD Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV yakınlarına düşen füze saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
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Muhammed Halbusi
Muhammed Halbusi
Irak Muhammed Halbusi Erbil füze saldırısı

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, başkent Erbil’de ABD Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV yakınlarına düşen füze saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, “Erbil'e yapılan saldırı, Irak'ın egemenliğine ve tüm vatandaşlarının güvenliğine yönelik bir saldırıdır” dedi.

Halbusi, “Saldırı, caydırmak ve karşı koymak için birleşik ve sağlam ulusal duruş gerektiren kınanmış bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.

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