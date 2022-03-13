Türkiye’den Erbil saldırısına kınama
ANKARA (K24)
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erbil balistik füzelerle yapılan saldırıların kınandığı ifade edildi.
Açıklamada, “Irak’ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak’ın yanında yer almaya devam edecektir” denildi.
Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.
01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.