Başkan Barzani: Erbil’e yönelik saldırı insanlığa karşı suçtur

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Gece saatlerinde Erbil’e düzenlenen korkakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu insanlığa karşı bir suçtur” diyen Başkan Barzani, şunları ifade etti:

“Düşmanların yalanları ve gerçekleri tersyüz etmesiyle gerçekler ve saldırı niyeti örtbas edilemez.

Şunu da vurguluyoruz ki Erbil eski Hülagûlara nasıl karşı koyduysa, yeni Hülagûlara da karşı koyacak ve boyun eğmeyecektir.

Kürdistan halkından, bu saldırılara karşı dirençli olmalarını istiyorum.”