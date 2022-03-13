Kürdistan Parlamentosu: Kürdistan halkının iradesi çok daha güçlüdür

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, gece saatlerinde başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısını kınayarak, Kürdistan halkının iradesinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Kürdistan Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kürdistan Parlamentosu adına korkakça füze saldırısını çok şiddetle kınıyoruz” denildi.

Gece saatlerinde Erbil’i hedef alan füze saldırısında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunun kaydedildiği açıklamada, Irak hükümeti ve uluslararası topluma çağrıda bulunularak, saldırıyla ilgili ciddi çalışma yürütmeleri istendi.

Açıklamada, ülkenin egemenliği ile halkın güvenlik ve huzuruna yönelik saldırıların tekrarlanmaması için Irak hükümetinin çabalarını artırması istendi.

Ayrıca açıklamada, “Kürdistan halkının, Kürdistan Bölgesi’nin gelişimi, birlikte yaşamı ve istikrarı için iradesi, bu korkakça terör eylemiyle sarsılmayacak kadar çok daha güçlüdür” ifadelerine yer verildi.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.