Politika

Ahmet Güneştekin: Dün Ukrayna, bugün Kürdistan

Sanatçı Ahmet Güneştekin, başkent Erbil’e düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.
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Ahmet Güneştekin
Ahmet Güneştekin
kürdistan Ahmet Güneştekin Erbil saldırısı Kurdistan24

ERBİL (K24)

K24 Türkçe’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan ünlü Kürt sanatçı Ahmet Güneştekin, şu ifadeleri kullandı:

“Zorba ve anti-demokratik yönetimlerin önceliği sivillerin yaşadığı ve/veya çalıştığı (hastane, okul, fabrika, basın ve iletişim merkezleri) noktaları hedef alarak halka korku salmak! Dün #Ukrayna , bugün Kürdistan #Erbil..!”

ERBİL’E FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.

Siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve birçok kişi ve kurum, saldırıyı sert bir dille kınadı.

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