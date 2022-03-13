Politika

DİSK Basın-İş: K24’e saldırıyı kınıyoruz

DİSK Basın-İş Sendikası, Kurdistan24’e yönelik saldırıyı kınadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye DİSK Basın-İş Kurdistan24 Erbil saldırısı

HABER MERKEZİ

Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), gece saatlerinde başkent Erbil’ye yapılan ve Kurdistan24 binasının da hedef olduğu saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

Mesajda, “Erbil'de füzelerin hedefi olan K24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve saldırıyı kınıyoruz” denildi.

Gece saat 01.00 sıralarında başkent Erbil 12 balistik füzeyle hedef alındı. Füzelerden bazıları Kurdistan24 medya kuruluşu binasının yakınlarına isabet etti. Saldırı sonucu binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv