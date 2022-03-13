DİSK Basın-İş: K24’e saldırıyı kınıyoruz

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Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), gece saatlerinde başkent Erbil’ye yapılan ve Kurdistan24 binasının da hedef olduğu saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

Mesajda, “Erbil'de füzelerin hedefi olan K24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve saldırıyı kınıyoruz” denildi.

Erbil'de füzelerin hedefi olan K24 çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve saldırıyı kınıyoruz — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) March 13, 2022

Gece saat 01.00 sıralarında başkent Erbil 12 balistik füzeyle hedef alındı. Füzelerden bazıları Kurdistan24 medya kuruluşu binasının yakınlarına isabet etti. Saldırı sonucu binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.