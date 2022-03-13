Erbil saldırısı ABD siyaseti ve medyasının gündeminde

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’i hedef alan ve ABD Başkonsolosluğu ile Kurdistan24 TV yakınına düşen füzelerin ardından ABD yönetimi ve medyasında olay gündem oldu.

Fox News’in resmi yetkililere dayandırdığı haberinde, füzelerin İran’da ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na atıldığı, ancak hiçbirinin hedefe isabet etmediği bildirildi.

The New York Post ise, füze saldırısı nedeniyle zarar gören Kurdistan24 TV’nin stüdyo görüntülerini paylaştı.

Reuters ve Associated Press’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Amerikan güçlerinin saldırıdan zarar görmediğini kaydetti.

ABC televizyonu ve The Wall Street Journal gazetesi, ABD’li resmi yetkililere dayandırdıkları haberde, füzelerin İran’dan atıldığını aktarırken, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör ve 2016 yılında ABD Başkanlığı için aday adayı olan Marco Rubio, “Onların amacı ABD’nin tüm askeri ve diplomatik varlığını Irak’tan çekmesini hızlandırmak. Erbil’e yönelik bu geceki fırlatmanın doğrudan bir saldırı olduğuna dair onay bekleniyor” dedi.

ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Lisa McClain ise, İran’ın ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na saldırmasının, bu ülkeyle yürütülen nükleer müzakerelerin durdurulması ve hiçbir zaman petrollerinin alınmaması gerektiğini doğruladığını belirtti.

ABD Kongresi’nin Demokrat Üyesi Elaine Luria da, “İran’ın ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na füzeleriyle saldırdığı doğruysa Biden yönetiminin İran ile nükleer müzakereleri hemen sonlandırması gerekir. İran’ı daha güçlendirecek bir başarısız bir nükleer anlaşmaya dönemeyiz, dünya güvenliğini tehlikeye atamayız” dedi.

Nükleer İran’a Karşı Birlik Kurumu Başkanı tarafından paylaşılan tweet serisinde ise, saldırının Kasım Süleymani’nin doğum gününe denk gelmesine dikkat çekilirken, ele geçirilen füze parçalarının Fetih-110 füzesine benzediğine vurgu yapıldı.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.