Dünya medyası Erbil’e yönelik füze saldırısını böyle gördü

ERBİL (K24)

Gece saatlerinde ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV merkezi yakınına düzenlenen füze saldırısı dünya medyasında geniş yer buldu.

Fox News’in resmi yetkililere dayandırdığı haberinde, füzelerin İran’da ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na atıldığı, ancak hiçbirinin hedefe isabet etmediği bildirildi.

The New York Post ise, füze saldırısı nedeniyle zarar gören Kurdistan24 TV’nin stüdyo görüntülerini paylaştı.

Reuters ve Associated Press’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Amerikan güçlerinin saldırıdan zarar görmediğini kaydetti.

ABC televizyonu ve The Wall Street Journal gazetesi, ABD’li resmi yetkililere dayandırdıkları haberde, füzelerin İran’dan atıldığını aktardı.

Saldırıyla ilgili İsrail’in The Jarusalem Post gazetesi, gece yaşanan füze saldırısına yer verirken, saldırıdan zarar gören Kurdistan24 TV’nin görüntülerini aktardı.

Norveç merkezli Verdens Gang web sitesi de Kurdistan24’ün görüntülerini aktararak saldırı haberine yer verdi.

İngiltere merkezli The Guardian ve Daily Mail gazetelerinin web siteleri de füze saldırısının haberine yer verdi.

AA, AFP, Storyful gibi medya kuruluşları da Erbil saldırısı ve Kurdistan24 merkezinde meydana gelen hasara ilişkin haber geçti.

Rusya medyası, Kurdistan24 binasının zarar gördüğü başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısına yer verdi.

RIA Novosti ajansı, Kurdistan24 medya kurumunun yakınına füzelerin düştüğünü ve Kurdistan24 binasının yanı sora kurum cihazlarının zarar gördüğünü aktardı.

TASS haber ajansı ise, Erbil Valisi Umed Xoşnaw’ın, “Füzelerden ötürü Kurdistan24 kurumunun ana ofisi büyük zarar gördü ancak can kaybı yok” açıklamasına yer verdi.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, Erbil-Selahaddin yolundaki ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 medya kuruluşu binası yakınlarına füzelerin düştüğünü ve Kurdistan24’ün binası ve cihazlarının zarar gördüğünü yazdı.

Kommersant gazetesinin yanı sıra NewsFrol, Kurdistan24 merkezinin bombalandığını yazarken, Vechernaya Moskova (VM) sitesi ve 360 TV de saldırı haberine yer verdi.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.