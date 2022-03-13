İran Devrim Muhafızları Ordusu Erbil saldırısını üstlendi

ERBİL (K24)

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde başkent Erbil’e 12 balistik füzeyle düzenlenen saldırı üstlenildi.

Açıklamada, “İsrail’in stratejik bir merkezi balistik füzelerle hedef alındı” denildi.

Pasdaran, saldırının “Siyonist rejimin son zamanlarda işlediği suçlara karşılık” yapıldığını savundu.

Açıklamanın devamında, “Siyonist rejimin sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacağı konusunda bir kez daha uyarıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Gece saat 01.00 sıralarında başkent Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıda can kaybı yaşanmazken, bölgede Kurdistan24 TV binası ile bazı sivil yerleşim birimleri zarar gördü. Füzelerin hedef aldığı bölgede ABD’nin yeni konsolosluk binası da bulunuyor.

Saldırıda bir vatandaş hafif şekilde yaralandı.