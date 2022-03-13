Politika

Mısır: Erbil’i hedef alan korkak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Erbil’i hedef alan füze saldırısını sert bir şekilde kınadı.
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kürdistan Mısır Erbil füze saldırısı Kurdistan24

ERBİL (K24)

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Erbil’i hedef alan füze saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Mısır Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, balistik füzelerle Erbil’i hedef alan korkak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyor” denildi.

Saldırıda maddi zararın yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Mısır’ın bu yanlış eylemi şiddetle reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Mısır, kardeş Irak’la tam birlikte duruşu sergiliyor, güvenlik ve istikrarını koruma girişimlerini destekliyor” denildi.

ERBİL’E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu.

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