Politika

Başkonsolos Hunt’tan Erbil mesajı: Birleşik Krallık müttefiklerimizin yanındadır

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Hunt, Erbil’e yönelik saldırıyı kınayarak Kürdistan Bölgesi’ne destek mesajı verdi.
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kürdistan David Hunt İngiltere Erbil saldırısı

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Erbil’e yönelik füze saldırısını şiddetle kınadı.

Hunt, “Birleşik Krallık düşmanca saldırılar karşısında her zaman müttefiklerinin yanındadır. Bu şiddet saldırısının hiçbir gerekçesi yoktur” ifadelerini kullandı.

Gece saat 01.00 sıralarında Erbil’e 12 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda Kurdistan24 medya kuruluşunun binasında büyük maddi hasar meydana geldi.

Saldırıyı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) üstlendi.

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