Bakanlar Kurulu: İran defalardır saldırılarını tekrarlıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, İran’ın defalardır saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessizliğinin de saldırıların tekrarlanmasına yol açtığını vurguladı.

Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Başkent Erbil’i 13.03.2022’de sabaha doğru hedef alan korkakça saldırının ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na yakın bir İsrail üssü nedeniyle olduğu söyleniyor. Hedef alınan noktanın sivil bir yer olduğunu belirtiyoruz” denildi.

Bu tür bahanelerle suçun gizlenmek istendiğinin kaydedildiği açıklamada, saldırının propagandasının gerçeklikten uzak olduğu belirtildi.

İran’ın defalardır bu saldırılarını tekrarladığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu korkakça saldırılar karşısında uluslararası toplumun sessizliği, bu tür suçların tekrar işlenmesine yol açıyor” denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler’in yanı sıra ABD, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Irak Parlamentosu, Irak hükümeti ve İran hükümetine çağrıda bulunularak, acil bir şekilde saldırı ve asılsız ithamla ilgili inceleme başlatmaları ve saldırılan noktayı ziyaret etmeleri istendi.

Ayrıca açıklamada, doğruların uluslararası topluma açıklanması ve saldırılara karşı daha sert önlemler alınması istendi.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.