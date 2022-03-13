Politika

Peşmerge Bakanlığı: Çelikten iradeyle karşı koyacağız

Peşmerge Bakanlığı, Erbil’e yönelik füze saldırı hakkında, “Bu tür saldırılar Kürdistan halkının iradesiniz zayıflatmaz. Peşmerge’nin çelikten iradesiyle tehlike ve tehditlere karşı koyacağız” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Erbil saldırısı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan başkent Erbil’e yönelik füze saldırısı hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Kürdistan Peşmerge Güçleri, bölgenin barış ve huzurunun korunmasından yanadır. Kürdistan toprağı ve halkı ile bölgeyi korumak için mücadele etmektedir” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı, başkent Erbil’e yönelik saldırı ve müdahaleleri şiddetle kınıyor. Bunun, bölgenin güvenlik, istikrar ve birlikte yaşamına yönelik açık bir müdahale olduğunu vurguluyoruz. Bu tür saldırılar Kürdistan halkının iradesini zayıflatmaz. Peşmerge’nin çelikten iradesiyle tehlike ve tehditlere karşı koyacağız.”

Uluslararası toplum ile Irak hükümetine çağrıda bulunan Peşmerge Bakanlığı, saldırı ve tehditlere karşı ciddi şekilde çalışılmasını istedi.

“Bu denli saldırı ve olaylardan endişe duyuyoruz” denilen açıklamada, “Dost ve müttefiklerimize yönelik her saldırıyı, Peşmerge ve Kürdistan halkına yapılmış sayıyoruz. Peşmerge Güçleri’nin Bölge’de Uluslararası Koalisyon ve Irak ordusuyla birlikte öncelikli görevi, DAİŞ’le mücadele ve onları yenilgiye uğratmaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, “Bölge’nin güvenliğinin korunmasını asıl görevimiz görüyor ve bu görevi de ihmal etmiyoruz” denildi.

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