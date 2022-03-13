Sadr: BM ve İran Büyükelçisi’ne acilen protesto notu gönderilmeli

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydederek, ilgili kurumların Birleşmiş Milletler’e ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi’ne protesto notu göndermesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak topraklarının batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar siyasi ve askeri çatışmaların sahası olarak kullanılamayacağını belirtti.

Sadr, “Bu nedenle Irak topraklarından komşu ülkelerin hedef alınmasını kınadığımız gibi, tam egemenlik sahibi olan Irak’ın topraklarının dış müdahale ve saldırılara maruz kalmasını da kınıyoruz” dedi.

İlgili tarafların acil bir şekilde BM ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi’ne protesto notu göndermesi gerektiğini kaydeden Sadr, gelecekte saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti alınmasını istedi.

Irak’ın karası, havası ve mukaddesatının tehlikeli çatışmalara çekilmesine susulmasının mümkün olmadığını bildiren Sadr, hedef alınan noktada İsrail üssünün bulunduğu iddiasının da en hızlı bir şekilde araştırılması gerektiğini kaydederek, bunun Irak’ın güvenliğini sarsmak için delil olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler düştü.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.