Başkan Barzani Sadr’la görüştü: Soruşturma komisyonu kurulacak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erbil’e yönelik füze saldırısının ele alındığı görüşmede taraflar, saldırısının soruşturulması ve gerçeklerin açığa çıkarılması için bir komisyon kurulması konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu komisyonun Erbil’de İsrail’e ait bir üs olduğu iddiasını da araştıracağı belirtildi.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atıldı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.