Politika

ENKS: Saldırılar Kürdistan halkının iradesini kıramaz

ENKS, Erbil'e yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, "Bu tür saldırılar ve baskılar Kürdistan halkının iradesini kıramaz" diyerek tepki gösterdi. 
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ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), gece başkent Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil bir kez daha füze saldırısına uğradı. Kurdistan24 TV binası, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu da dahil olmak üzere sivil alanlar hedef alındı” denildi.

Saldırıların sadece Kürdistan Bölgesi’ni değil, Irak’ı da hedef aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Asılsız iddialarla gerçekleştirilen korkakça saldırılar, sadece Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarını değil, aynı zamanda Irak'ı kaostan çıkarma çabalarını engelleme ve bölgesel liderliğin siyasi süreçteki başarısındaki aktif ve olumlu rolünü baltalamak amacıyla genel olarak Irak'ı hedef almaktadır."

ENKS açıklamasında ayrıca, "Kürdistan'a yönelik bu tür saldırı ve baskılar, halkın iradesini ve Kürdistan liderliğini sarsamaz ve siyasi sürecin başarısındaki aktif rollerini azaltmaz" dedi.

“Bu barbar saldırıyı şiddetle kınıyoruz” vurgusunda bulunan ENKS, uluslararası toplumu Kürdistan Bölgesi halkını, güvenliğini ve istikrarını tehditlerden korumaya çağırdı.

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