Ekonomi

Belçika 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Belçika Rus varlıkları bloke yaptırım

HABER MERKEZİ

Belçika yerel basınına göre, Belçika Maliye Bakanlığına bağlı ülke hazinesi, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi ve şirketlerin hesaplarına erişimlerini engelledi.

Belçika, son 2 haftada yaptırım listesindekilerin ülkedeki banka hesaplarında bulunan 2,7 milyar eurosunu dondurdu. Ayrıca, toplam 7,3 milyar euroluk hesap işlemlerini de bloke etti. Böylece Rusların Belçika'daki 10 milyar euroluk varlıkları dondurulmuş oldu.

Belçika'daki Rus varlıkları özellikle enerji, gübre, turizm, çelik ve elmas gibi alanlarda yoğunlaşmıştı.

AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu devlet görevlileri ve milletvekilleri yer alıyor.

Söz konusu listenin daha da genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv