Politika

ABD: Erbil saldırısından İran sorumlu tutulmalı

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew H. Tueller, “ABD, Erbil'deki sivil hedeflere yönelik canice saldırıyı kınıyor. Saldırıdan İran sorumlu tutulmalı” açıklamasında bulundu.
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kürdistan ABD Erbil füze saldırısı tepki

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew H. Tueller, Twitter hesabından başkent Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

“ABD, Erbil'deki sivil hedeflere yönelik canice saldırıyı kınıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, sivillere saldırılardan İran rejimi unsurlarının sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Tueller, şunları kaydetti:

“İran rejimi unsurları bu saldırının sorumluluğunu üstlendi, Irak egemenliğinin bu açık ihlalinden ve masum sivil mülklere yönelik terörist saldırılardan sorumlu tutulmalıdır.”

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

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